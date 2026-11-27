A forint árfolyama az elmúlt hetekben nagyot gyengült az euróval és a dollárral szemben.

Az általános piaci hangulat jelentős romlása és a hazai kamatcsökkentési várakozások erősödése miatt.

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Most azonban fordulni próbál a forint, párhuzamosan a részvénypiacok felpattanásával. Az árfolyam az euróval szemben 370,4 körül van és 337 körül a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap főként európai konjunktúraadatokra figyelünk.

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