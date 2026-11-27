Kiderült, mi tartja víz felett a német gazdaságot
A mesterséges intelligenciába áramló globális tőke és a történelmi léptékű fegyverkezési hullám mentőövet dobhat a német iparnak, amelyet jelenleg az autógyártás gyengélkedése húz vissza. A Bloomberg Economics elemzése szerint az év első kilenc hónapjának hullámzó adatai és a harmadik negyedéves megtorpanás mögött egy mérsékelt, de tartós növekedési trend húzódik meg - közölte a Bloomberg.
Kezdődik: 370 alá i sbenézett a forint
Ma reggel már 0,3%-os erősödésben van az euróval szemben a forint árfolyama, összhangban a nemzetközi piaci helyzet javulásával.
Elkerülhetetlen: szinte biztos a decemberi kamatemelés Japánban
Az idei év leggyorsabb ütemében nőtt az infláció Tokióban novemberben, ami megalapozhatja a japán jegybank decemberi kamatemelését - írja a Bloomberg. Az áremelkedés hátterében elsősorban a rezsitámogatások kivezetése és a vállalatok gyors költségáthárítása áll, így a monetáris politikai döntéshozók egyre inkább a 2 százalékos inflációs cél megtartására összpontosítanak.
Két évtizede nem látott árfolyammozgás érik a devizapiacon, de ez se oldja meg Európa gondjait
Két évtizede nem látott éves gyengülés felé tart az euró a kínai jüannal szemben, miközben az európai döntéshozók a kínai fizetőeszköz további erősítését sürgetik a megugró import visszafogása érdekében. A külkereskedelmi mérleg hiánya egyre nagyobb aggodalmat kelt Európában, a közgazdászok szerint azonban az árfolyam alakulása önmagában nem fogja orvosolni a kétoldalú kereskedelem egyensúlytalanságát - írta meg a Bloomberg.
Két hét szenvedés utén próbál magára találni a forint
A forint árfolyama az elmúlt hetekben nagyot gyengült az euróval és a dollárral szemben.
Az általános piaci hangulat jelentős romlása és a hazai kamatcsökkentési várakozások erősödése miatt.
Most azonban fordulni próbál a forint, párhuzamosan a részvénypiacok felpattanásával. Az árfolyam az euróval szemben 370,4 körül van és 337 körül a dollárral szemben.
A mai nap főként európai konjunktúraadatokra figyelünk.
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