Most éppen kicsivel a lélektani határ alatt jár az euró jegyzése, a 369,8-as árfolyam fél százalékos forinterősödést jelent csütörtök estéhez képest. A régióban a lengyel zloty 0,2 százalékkal, a cseh korona pedig 0,1 százalékkal erősödött, a román lej viszont minimális gyengülésben van. Vagyis ahogy az elmúlt napokban esésben, úgy most az emelkedésben is élen jár a magyar fizetőeszköz.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár-forint jegyzés 0,1 százalékkal 338,2-ig esett csak vissza miután az amerikai deviza erősödni tudott az euró ellenében.