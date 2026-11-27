A 370-nel kacérkodik a forint
Most éppen kicsivel a lélektani határ alatt jár az euró jegyzése, a 369,8-as árfolyam fél százalékos forinterősödést jelent csütörtök estéhez képest. A régióban a lengyel zloty 0,2 százalékkal, a cseh korona pedig 0,1 százalékkal erősödött, a román lej viszont minimális gyengülésben van. Vagyis ahogy az elmúlt napokban esésben, úgy most az emelkedésben is élen jár a magyar fizetőeszköz.
A dollár-forint jegyzés 0,1 százalékkal 338,2-ig esett csak vissza miután az amerikai deviza erősödni tudott az euró ellenében.
370 közelébe szorult be a forint árfolyama
Délután egy szűk sávba szorult be a forint árfolyama. Továbbra is 370 körül oldalaz a forint árfolyama az euróval szemben.
További kamatemeléseket sürget az EKB Kormányzótanácsának tagja
Az Európai Központi Bank (EKB) idei kamatemelései valószínűleg nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy az inflációt visszaszorítsák a 2 százalékos jegybanki célra - írja a Bloomberg. Primož Dolenc, a Kormányzótanács tagja szerint a következő hónapokban újabb monetáris politikai szigorításra lehet szükség, amiről már a decemberi ülésen dönthetnek.
369-370 határán egyensúlyoz a forint árfolyama
Egyelőre kisebb mozgások vannak a forint árfolyamában, jelenleg 370 körül áll a magyar fizetőeszköz.
Emelkednek a nemzetközi kötvénypiacok a jó piaci hangulat közepette
Emelkedtek az euróövezeti állampapírhozamok pénteken, miután a befektetők visszatértek a részvénypiacokra, az olajárak pedig háromhetes csökkenő sorozatot szakítottak meg. A hozamok növekedését a kockázatvállalási kedv erősödése mellett az Európai Központi Bank (EKB) héja hangvételű jegyzőkönyve is támogatta.
370 körülre állt be az árfolyam
A reggeli leszúrást követően 370 körülre állt be oldalazni az árfolyam az euróval szemben. Bár a piaci hangulat javul, de eközben az olaj ára is emelkedik, ami ellenszél a forintnak.
Meglepték a piacokat a friss adatok: nagyot lassult a novemberi infláció két európai nagy gazdaságban is
A vártnál jóval nagyobb mértékben lassult az infláció Franciaországban és Spanyolországban az energiaárak mérséklődésének köszönhetően. A kedvező adatok némi fellélegzést jelenthetnek az Európai Központi Bank (EKB) számára, miközben a döntéshozók a további kamatemeléseket mérlegelik - közölte a Bloomberg.
Kiderült, mi tartja víz felett a német gazdaságot
A mesterséges intelligenciába áramló globális tőke és a történelmi léptékű fegyverkezési hullám mentőövet dobhat a német iparnak, amelyet jelenleg az autógyártás gyengélkedése húz vissza. A Bloomberg Economics elemzése szerint az év első kilenc hónapjának hullámzó adatai és a harmadik negyedéves megtorpanás mögött egy mérsékelt, de tartós növekedési trend húzódik meg - közölte a Bloomberg.
Kezdődik: 370 alá is benézett a forint
Ma reggel már 0,3%-os erősödésben van az euróval szemben a forint árfolyama, összhangban a nemzetközi piaci helyzet javulásával.
Elkerülhetetlen: szinte biztos a decemberi kamatemelés Japánban
Az idei év leggyorsabb ütemében nőtt az infláció Tokióban novemberben, ami megalapozhatja a japán jegybank decemberi kamatemelését - írja a Bloomberg. Az áremelkedés hátterében elsősorban a rezsitámogatások kivezetése és a vállalatok gyors költségáthárítása áll, így a monetáris politikai döntéshozók egyre inkább a 2 százalékos inflációs cél megtartására összpontosítanak.
Két évtizede nem látott árfolyammozgás érik a devizapiacon, de ez se oldja meg Európa gondjait
Két évtizede nem látott éves gyengülés felé tart az euró a kínai jüannal szemben, miközben az európai döntéshozók a kínai fizetőeszköz további erősítését sürgetik a megugró import visszafogása érdekében. A külkereskedelmi mérleg hiánya egyre nagyobb aggodalmat kelt Európában, a közgazdászok szerint azonban az árfolyam alakulása önmagában nem fogja orvosolni a kétoldalú kereskedelem egyensúlytalanságát - írta meg a Bloomberg.
Két hét szenvedés utén próbál magára találni a forint
A forint árfolyama az elmúlt hetekben nagyot gyengült az euróval és a dollárral szemben.
Az általános piaci hangulat jelentős romlása és a hazai kamatcsökkentési várakozások erősödése miatt.
Most azonban fordulni próbál a forint, párhuzamosan a részvénypiacok felpattanásával. Az árfolyam az euróval szemben 370,4 körül van és 337 körül a dollárral szemben.
A mai nap főként európai konjunktúraadatokra figyelünk.
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