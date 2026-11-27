A szlovén jegybankár a Delo című napilapnak adott pénteki interjújában kifejtette, hogy az eddigi két idei kamatemelés ugyan kétségtelenül hatékony jelzés volt a piacok számára az EKB elkötelezettségéről, önmagában mégsem elégséges az árstabilitás eléréséhez. A döntéshozó szerint a következő hónapokban nagy valószínűséggel további intézkedésekre lesz szükség.

Mivel az infláció jelenleg 4 százalékon áll, a várakozások szerint a jegybankárok decemberben ismét emelik majd az irányadó kamatokat.

A piaci szereplők 2027-re is további kamatemeléseket áraznak, és ezt a forgatókönyvet több jegybanki döntéshozó is támogatja. Dolenc megerősítette, hogy a Kormányzótanács már a decemberi kamatdöntő ülésen mérlegelni fogja a monetáris politika további szigorításának szükségességét.

A szakember határozottan kijelentette, hogy az áremelkedés üteme az év végén is a kitűzött cél felett marad, és felhívta a figyelmet a maginflációs alapfolyamatokat övező, felfelé mutató inflációs kockázatokra. A drágulást jelenleg több tényező is fűti, ugyanis a magasabb energiaköltségek fokozatosan begyűrűznek egyes szolgáltatások árába, miközben a feszes munkaerőpiac – különösen a munkaerőhiány és az ebből fakadó bérdinamika – szintén felfelé hajtja a szolgáltatási szektor árait.

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