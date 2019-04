Baj van több magyarországi város levegőjével

Nagyobb, interaktív térképért katt!

OKI

Közel két évet vesz el a légszennyezettség az életből

A levegőszennyezettség világszerte 20 hónappal rövidíti meg a most született gyerekek várható élettartamát, Ázsiában a legsúlyosabb a helyzet - állapította meg egy nagyszabású tanulmány. A levegőszennyezettség minden tíz halálozásból egyben közrejátszott 2017-ben, ezzel több halálesetet idézett elő, mint a malária és a közúti balesetek, annyit, amennyit a dohányzás is okoz - ismertette a világ levegőjének állapotáról szerdán kiadott 2019-es State of Global Air (SOGA) jelentés.



Bár a kisgyermekek különös veszélynek vannak kitéve a levegőszennyezettség miatt, mivel az károsan hathat a tüdejük fejlődésére, ami később egész életükben elkísérheti őket, de a felnőttek számára is komoly kockázatot jelent a rossz levegő: a légszennyezettség okozta minden tíz halálozásból kilenc az 50 fölötti korosztályt érinti. A következő években az elöregedő népesség miatt a világ egyes részein a légszennyezettség okozta halálozások száma tovább is nőhet.

Budapest, Szeged, Miskolc, Székesfehérvár, Szentgotthárd, Dunaújváros, Százhalombatta, Eger, Ajka, Tököl és Sajószentpéter levegőminősége is kifogásolt csütörtökön. A problémát a kisméretű részecske (PM10), valamint az ózon okozza.Az egészségi hatások és tanácsok némileg eltérnek attól függően, hogy melyik a domináns légszennyező anyag. A PM10 esetében köhögés, illetve enyhe légzési tünetek jelentkezhetnek; az idősek, a légzőszervi betegségben szenvedők panaszai kis mértékben erősödhetnek. Az érzékeny és beteg embereknek ezért azt tanácsolják, hogy lehetőleg kevesebbet tartózkodjanak a szabadban és kerüljék a megerőltető testmozgást.A jelentős ózonkoncentráció esetén a légzőszervi tünetek előfordulásának esélye szintén megnő. Intenzív mozgást végző gyermekek és felnőttek, továbbá az említett betegségben szenvedőknél nagyon enyhe légzési tünetek jelentkezhetnek. Az ÁNTSZ egészségi tanácsa az, hogy a potenciálisan veszélyeztetett emberek, kisgyermekek délutáni órákban minél kevesebbet tartózkodjanak a szabadban.