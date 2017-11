7 elképesztő trükk, amellyel a maffiaállam kijátssza a nemzetközi közösség támadásait

1. Trükközés a kereskedelemmel

Fotó: Shutterstock

2. Kirakatcégek

Észak-Korea exportjának jelentős részét energiahordozók (főleg szénbrikettek és petróleum) és textilipari termékek alkotják, utóbbit gyakran "Made in China" felirattal látják el . Ezen kívül exportálnak többek közt még vasércet, szenet és nemesfémeket is - állítólag Észak-Korea az utóbbiban nagyon gazdag, megfelelő technológia híján azonban nem tudják természeti adottságaikat kihasználni.Észak-Korea kereskedelmének körülbelül kétharmadát Kínával bonyolítja le, tavaly körülbelül 3 milliárd dollárnyi árut exportáltak a világ második legnagyobb gazdaságába. Idén szeptemberben viszont úgy döntött Hszi Csinping kormánya, hogy betartatja az ENSZ szankcióit és leépíti a renegát országgal való együttműködést. Az ENSZ megtiltotta Észak-Koreának többek közt, hogy szenet, vasércet, ólmot, ruházati cikkeket és halat adjon el külföldön, mellyel lényegében a KNDK fő exportcikkeit blokkolták.A szankcióknak részben megvolt a hatása; a két ország közti kereskedelem októberben 20%-ot esett, 334,9 millió dollárra, illetve 36%-ot a tavalyi, 525,5 millió dolláros bázishoz képest. Ebből az export majdnem 40%-ot esett vissza: Kína szeptemberben még 145,8 millió dollárnyi árucikket vásárolt Észak-Koreától, októberben már csak alig 90,75 millió dollárnyit.Mindez egyelőre persze nem jelenti azt, hogy a két kommunista ország közti forgalom teljesen megszűnik, számos olyan vállalat van, amely "trükközni" próbál és továbbra is Észak-Koreától vásárol, hiszen rendkívül olcsón juthatnak hozzá termékeikhez.Érdemes megjegyezni, hogy nemcsak kínai cégek próbálkoznak a szankciók kikerülésével, szeptemberben például napvilágot látott egy jelentés , melyből kiderült, hogy orosz teherhajók tömkelege "tűnik el" Dél-Korea felé menet, melyek végül észak-koreai kikötőkben bukkannak fel újra.

Fotó: Shutterstock

3. Fegyvercsempészet

Bár a kínai hatóságok megígérték, hogy jövő január 9-ig az észak-koreai vállalatokat és vegyesvállalatokat felszámolják , egy rakás cég működik Kínában, amely az országban van bejegyezve és székhelyük is ott van, sőt még a tulajdonosi háttere is (hivatalosan) kínai, a bevételeikből viszont Észak-Korea atomprogramját finanszírozzák. Ezeknek a cégeket a lebuktatása és felszámolása rengeteg erőforrást és éveket, ha nem évtizedeket venne igénybe a feketegazdaságtól és árnyékbankoktól fuldokló országban és a két ország közti pénzmozgás teljes beszüntetése lenne hozzá szükséges.Ilyen kirakatcégek egyébként nemcsak Kínában vannak, pár hete elkészült egy ENSZ-jelentés, amely azt taglalja, hogy adóparadicsomokban (pl. Virgin-szigetek, Bermuda, Panama, stb.) működő cégeken keresztül az idei év első hat hónapjában mintegy 270 millió dolláros bevételre tett szert Észak-Korea a szankciók ellenére. Ilyen cég például a Brit Virgin-szigeteken bejegyzett Petrel Shipping is, amely hajózásból (és csempészetből) szerzett bevételeit szállította Észak-Koreába, vagy a Kwasong Banking Corporation, melynek kínai leánya virgin-szigeteki cégeken keresztül próbált dollárt szerezni.

PG-7-es rakétagránátok külső burkolatai egy bolgár gyárban. Fotó: Shutterstock

4. Külföldön dolgozó (rabszolga)munkások

Egy ilyen, fent említett kirakatcéghez volt köthető egy tavalyi ügy is, amikor 132 tonnányi, Egyiptomba tartó fegyvert és lőszert (többek közt 30 000 PG-7-es páncéltörő gránátot) foglaltak le egy kambodzsai zászló alatt hajózó észak-koreai teherhajóról. Nem ez volt az egyetlen ilyen eset: csak hogy párat említsünk, 2013-ban Panamánál, 2012-ben Dél-Koreában, 2009-ben pedig Thaiföldön fogtak észak-koreai fegyvercsempészeket.Egy friss genfi tanulmány szerint mindez csak a jéghegy csúcsa: Észak-Korea jelenleg a világ egyik legnagyobb illegális kézifegyver-exportőre lehet. A fegyvercsempészetből származó bevételük gyakorlatilag felbecsülhetetlen, hiszen hamis zászló alatt hajóznak, strómanokat használnak és KNDK-ban régi szovjet és kínai kézifegyverek milliói állnak raktáron. Tehát ha egyszer célba jutnak a fegyverek, gyakorlatilag lehetetlen őket Észak-Koreához kötni.Észak-Korea fegyverexportját egyébként csak 2006 óta tiltják nemzetközi szankciók.

Egy hongkongi utca. A kép illusztráció. Fotó: Shutterstock

5. Drogkereskedelem, illegális gyógyszergyárak

Egy 2015-ös ENSZ-jelentés szerint körülbelül 50 ezer észak-koreai állampolgár dolgozik külföldön, főleg Oroszországban és Kínában, de fel-fel bukkannak Malajziában, Mongóliában, a Közel-Keleten és Lengyelországban is.A külföldön dolgozó észak-koreaiak bevételük jelentős részét hazaküldik, ahol az ország (és Kim Dzsongun személyes) devizatartalékába kerül majd. A szökés esélyét úgy próbálják csökkenteni, hogy főleg rezsimhű, politikailag aktív embereket küldenek külföldre, de létezik egy olyan szóbeszéd is, mely szerint sokuk családját a "biztonság kedvéért" addig táborokba zárják, amíg idegenben robotolnak.Egy 2016-os, Lengyelországban dolgozó KNDK-állampolgárok helyzetét vizsgáló jelentés szerint egyébként jellemzően iszonyatosan keveset fizetnek a koreaiaknak, akik gyakran akár napi 20 órát dolgoznak és nem igazán léphetnek kapcsolatba rokonaikkal (mondjuk Észak-Korea kommunikáció infrastruktúráját tekintve erre eleve elég korlátozottan lehetne csak lehetőségük).

Fotó: Shutterstock

6. Hackerek

Észak-Korea egy emberi jogokkal foglalkozó szervezet szerint már a '70-es évek óta gyárt állami irányítás alatt drogokat, a termelőszövetkezetekben a kukorica és árpa mellett ópiumot is termeltek, melyből végül heroin készült. Emellett állítólag MDMA, metamfetamin és gyógyszerek, mint például a Viagra helyi változatait is elkezdték gyártani.A drogokat főleg exportra gyártják, az észak-koreai metamfetamin Kínán, Thaiföldön és Afrikán kívül az Egyesült Államokba is eljutott, ahol 100 kilót foglaltak le az amerikai hatóságok 2013-ban. Egyébként több észak-koreai dezertőr is beszámolt arról, hogy a marihuána fogyasztása társadalmilag teljesen elfogadott, sőt, még a metamfetamint is úgy kínálják bizonyos körökben, "mint egy csésze teát."

Diákok a Kim Irszen egyetemen. Fotó: AFP / Pedro Ugarde

7. Hamis pénz

A világ bankrendszerét évek óta fosztogatja egy rejtélyes hackercsoport, amely a történelem legnagyobb online bankrablását is végrehajtotta, amikor a bangladesi jegybank Fednél elhelyezett betétállományát 81 millió dollárral megrövidítette. A bankok mellett többek közt a Sony Pictures hálózatát is megtámadták, sőt, még az Egyesült Államok és Dél-Korea Észak-Koreával való háborús terveit is ellopták. Egy friss brit kormányjelentés szerint a fél világot megbénító WannaCry zsarolóvírus mögött is ők álltak.A Lazarus, illetve "Béke őrzői" névre hallgató hackercsoport mögött sokáig az oroszokat sejtették a kiberbizonsági szervezetek, azonban nemrég kiderült, hogy az orosz kódot csak elterelésképpen használják és a rettegett Lazarus-csoportot valójában Észak-Korea működteti, amely a kibertámadásokon keresztül akar pénzt szerezni.Egy novemberi FBI-jelentésből kiderült az is, hogy a KNDK hackerei nem otthonról dolgoznak, hanem elsősorban Indiából, Iránból és Pakisztánból. A hackerek jelentős része olyan külföldi észak-koreai munkás lehet, aki nappal dolgozik vagy tanul, éjszaka pedig pénzt lop az interneten a rezsim megbízásából.

Fotó: Shutterstock

Végszó

2011-ben kiadott az Egyesült Államok kormánya egy jelentést, melyben azt írták, hogy 1980 és 2000 közt rengeteg hamis 100 dolláros bankjegy volt nemzetközi forgalomban, melyeket jó minőségük miatt "szuperdollár" névvel meg.Bár nincs rá konkrét bizonyíték, az Egyesült Államok számos szakértője is Észak-Koreát vádolja a hamis bankjegyek legyártásával, hiszen rendkívül szofisztikált technológia kell hozzá, amit gyakorlatilag bármely más országban szinte lehetetlen lenne elrejteni. A vádat több észak-koreai disszidens is megerősítette. A hamis bankjegyek terjesztését állítólag észak és dél-koreai diplomaták, kínai bankok, illetve az olyan terrorszervezetek, félkatonai szervezek ügynökei, mint az OIRA is segítették.Bár az amerikai 100 dollárost 2013-ban lecserélték, még 2016-ban is kaptak el olyan észak-koreai ügynököt a kínaiak, aki hamis százdollárosokat akart jüanra váltani, amely miatt a mai napig sokan feltételezik, hogy Észak-Korea nem hagyott fel teljesen az illegális valutanyomtatással.Bár az elszigetelt dzsucseista ország eddig többé-kevésbé túlélt valahogy, a nemzetközi közösség egyre durvábban lép fel Észak-Korea ellen és a kereskedelmi forgalmuk is egyre inkább csökken. Kim Dzsongun állítólag már egy válságtanácsot is összehívott , hogy az ENSZ lépéseinek súlyát enyhíteni tudják.

Nagyon valószínű, hogy minél inkább rányomják a bélyegüket az ország költségvetésére a nemzetközi szankciók, annál nagyobb arányt vesznek ki majd az ország bevételeinek megteremtéséből a törvénytelen, erkölcstelen eszközök.Ezt bizonyítja az első pár lépés, amit Észak-Korea már megtett, hogy a szankciók súlyát enyhítse: a rezsim újonnan a hajléktalan gyerekeket kezdte el összegyűjteni és kényszermunkára viszik őket, valamint a terményadók és más kötelező "adományok" mértékét is növelték . Azt, hogy meddig hajlandó elmenni Kim Dzsongun a KNDK lakosságával való kegyetlenkedésben, illetve a nemzetközi jogba ütköző pénzszerzési módszereinek kiterjesztésében, még csak sejteni sem lehet.