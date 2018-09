A válság előtt sem volt ilyen: pénzeső a magyar befektetési profiknál

A magyar alapkezelői piacot érintő kihívások is terítékre kerülnek a Portfolio október 16-ai Öngondoskodás konferenciáján. Ne maradj le róla! ÁTTEKINTÉS

Ennél magasabb profitja nem volt még a szektornak, mióta az MNB 2003-ban először publikálta az Aranykönyvet.

Még a 2016-os profitrekordot is sikerült megdöntenie a hazai alapkezelői piacnak tavaly, miután szektorszinten közel 27 milliárd forintos adózott nyereséget ért el.Bár tavaly bejött a Mifid 2-nek való megfelelési kényszer és egyre inkább terjednek a passzívan kezelt alapok, a magyar alapkezelői üzletágnak így is sikerült profitoldalról az eddigi legerősebb évet zárnia, amiben szerepet játszhat a tavalyi kedvező részvénypiaci környezet mellett az is, hogy itthon továbbra is sok pénzt kezelnek a magasabb költséggel dolgozó, de cserébe magasabb hozammal is kecsegtető olyan alapok, mint az abszolút hozamú alapok.

, ami 1,6 milliárddal több, mint 2016-ban. Ettől kissé lemaradva ért fel a második helyre az Aegon Alapkezelő 2,8 milliárddal, majd a K&H Alapkezelő 1,8 milliárddal. Az első 10 helyen szereplő alapkezelő nevében történt változás 2016-hoz képest, egyrészt az MKB-Pannónia fúziójával az egyesített cég bekerült a 10 legnyereségesebb alapkezelő cég közé, míg az Amundi vagy a Generali már nem fért fel a listára. Emellett a tavalyi év ingatlanőrületét bizonyítja (ami egyébként egyelőre idén is kitart), hogy az OTP Ingatlan Alapkezelő 1,6 milliárd forintos profitjával felkerült az ötödik helyre.A piaci koncentráció az alapkezelői piacot is erősen jellemzi,(beleértve ebben a kockázatitőke-alapkezelőket is)

Jól jött a kezelt vagyonnak a kiemelkedő tavalyi részvénypiaci teljesítmény és a kedvező piaci hangulat, a legnagyobb vagyont kezelő alapkezelők a K&H kivételével mind növelni tudták a kezelt vagyont 2016-hoz képest., igaz, az ezermilliárdos küszöböt tavaly az Erste is megközelítette 955 milliárddal. A harmadik legnagyobb vagyont kezelő alapkezelő a kisebb vagyoncsökkenés ellenére is a K&H 794 milliárddal, a legnagyobb százalékos ugrást pedig egy év alatt az OTP Ingatlan Alapkezelő mutatta fel a listán.A tíz legnagyobb összegű vagyont kezelő szolgáltatók összesen közel 5590 milliárd forintnyi ügyfélpénzt kezelnek, ami a teljes alapkezelői piac nettó eszközértékének 91%-át jelentette tavaly év végén.

Az MNB Aranykönyve alapján megnéztük azt is, hogy mely alapkezelők rendelkeznek a legszélesebb termékpalettával a piacon. Ez alapjánEgyértelmű trendet nem lehet levonni a 10 legtöbb alappal bíró alapkezelő számaiból: van, ahol jelentősen nőtt az alapok száma egy év alatt, és van, ahol inkább csökkenést lehetett megfigyelni. A K&H-nál, a Holdnál, az MKB-Pannóniánál, a Budapestnél és az OTP Ingatlannál csökkent az ügyfeleknek kínált alapok száma, míg például az OTP-nél, a CIB-nél vagy a Finextnél nőtt.