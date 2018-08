Egyre kisebb a remény: hard Brexitre készülnek a profi befektetők is

A Liquident felmérése szerint az alapkezelők 83%-ának van terve a Brexitre, a megkérdezettek 49%-a ezeket a válaszlépéseket már életbe is léptette. A felmérést készítő cég szerint az alapkezelők jól teszik, hogy a kedvezőtlenebb forgatókönyvre készülnek fel, hasonlóról tájékoztatta dolgozóit nemrég a svájci GAM is. A 492 milliárd dollárt kezelő amerikai MFS alapkezelő is arról tájékoztatta munkavállalóit még az év elején, hogy hard Brexitre készülnek.McCann Fitzgerald jogi iroda egyik partnere szerint az utóbbi két hónapban elözönlötték a hatóságokat az alapkezelők európai engedélykérelmei, ami szerinte szintén azt bizonyítja, hogy a szolgáltatók az EU és ab britek nem éppen barátságos különválására készülnek.