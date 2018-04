Elérte a 800 millió dollárt a Kína-KKE Befektetési Együttműködési Alap II tőkéje

A Kína-KKE befektetési alap Kína és 16+1 közép-kelet-európai ország pénzügyi együttműködési programjának részeként jött létre. Az alap második fázisának létrehozását a 2016 novemberében, Rigában tartott ötödik 16+1 Kína-Közép-Kelet-Európa csúcstalálkozón jelentették be.Az alap végül 2017 novemberében jött létre, és a kínai Eximbank, a magyar Eximbank, a Selyemút Alap (Silk Road Fund) és a CEE Equity Partners Ltd. befektetése révén február 22-én elérte a 800 millió dollár saját tőkeértéket.Az alapot Luxemburgban jegyezték be "The China Central and Eastern Europe Investment Co-operation Fund II SCS SICAV-SIF" néven, alapkezelője a China-CEE Management. Az alap egyetlen befektetési tanácsadója a CEE Equity Partners Ltd, amelynek feladata, hogy a kelet-közép-európai régió 16 országában felkutassa az ígéretes befektetési lehetőségeket.Az alap befektetési stratégiája hasonló az alap első fázisának befektetési stratégiájához, amely a régióban 12 befektetést hajtott végre az energiaipar, az oktatás, az egészségügy, a távközlés és az ipar területén.Az alap célja a közép-kelet-európai régió és Kína együttműködésének további erősítése, a dinamikusan fejlődő vállalkozások felkutatása és felkarolása, hozzájárulva ezáltal a KKE régió gazdaságainak növekedéséhez, és stabil megtérülést biztosítva a befektetők számára - ismerteti az Exim.