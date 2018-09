Figyelmeztet a befektetési guru: jelentős részvényáresés jöhet, ha Amerika és Kína tovább csatáznak

Jelentős részvényáresés következhet be a piacokon, ha nem rendeződik érdemben az USA és Kína viszonya és elmérgesedik a kereskedelmi háború. David Tepper hedge fund menedzser szerint ez 5-20%-os árfolyamesést is jelenthet, és szerinte lehet, hogy hozzá kell szokniuk a piaci befektetőknek ahhoz, hogy ezek a vámok hosszabb ideig is megmaradnak.Trump korábban 200 milliárd dollár értékű kínai termékre vetett ki vámot, múlt héten pedig újabb 267 milliárd dollár értékű kínai árura vonatkozóan lengetett be hasonló lehetőséget. Mindettől függetlenül az amerikai részvényekkel rekord magasan kereskednek, az S&P 500 idén eddig 8,5%-ot emelkedett, a Nasdaq pedig 16,3%-ot menetelt.