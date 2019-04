Globális fenyegetést jelentő pénzügyi gigacégekre figyelmeztet az EU

Európai Uniós tisztviselők szerint, miközben a szalagcímeket a Brexittel kapcsolatos aggodalmak foglalják le, vannak más kockázatok is, amelyekkel az uniónak és a globális gazdaságnak is szembe kell néznie: az alig szabályozott rendszerszintű pénzügyi szereplők.A globális pénzügyi szabályokban és befektetési stratégiákban bekövetkező változások hatására olyan új óriások jelentek meg a globális pénzügyi piacokon az utóbbi években, mint a londoni LCH klíringház vagy a BlackRock.EU-s tisztviselők szerint ezen intézmények felügyeleti oldali monitoringja nem nőtt szerepük és befolyásuk emelkedésével, emiatt pedig a pénzügyi stabilitásra gyakorolt hatásuk egyre nő. A Reuters birtokába jutott három dokumentum szerint az EU szigorúbb felügyeleti intézkedésekkel csökkentené ezen cégek pénzügyi piacokra gyakorolt kockázatát. Úgy tudni, a pénzügyminiszterek G20-as bukaresti találkozóján ez a téma is terítékre kerül.