Hoppá: a GDPR miatt nem tudnak pénzt gyűjteni az USA-ban az európai alapok

Tavaly vezették be EU-szerte az új adatvédelmi rendeletet, a GDPR-t, ami most úgy tűnik, eléggé megnehezíti az európai hedge fundok pénzszerzési lehetőségeit a tengerentúlon. Az ügyre rálátó források szerint a problémát az okozza, hogy a GDPR miatt az európai fedezeti alapok nem tudják biztosítani az amerikai felügyelet számára azokat a szenzitívebb adatokat, amelyekre annak szüksége lenne az engedély kiadásához.Úgy tudni, eddig mintegy két tucat európai hedge fund akadt fel a GDPR miatt az engedélyezési folyamaton, miután a SEC biztosítékot szeretett volna kapni az érintett cégektől arra, hogy olyan adatokhoz is lesz hozzáférése, mint ügyletleiratok, pénzügyi beszámolók vagy ügyfélprofilok. Ráadásul ott vannak azok az európai alapkezelők, amelyek még a GDPR bevezetése előtt megjelentek az amerikai piacon, az ügyre rálátó források szerint a SEC fontolgatja, hogy tőlük is biztosítékot kérjen be a érzékenyebb adatokhoz való hozzáféréshez.