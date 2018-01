Jelentős felvásárlási hullám jöhet az alapkezelői piacon

A bejelentett M&A-s ügyletek értéke közel 41 milliárd dollárt tett ki, ami a legmagasabb érték az alapkezelős piacon 2009 óta. Ehhez képest a tranzakciós volumenek 2006 óta nem látott szintre estek, ami azt mutatja, hogy kevesebb, de nagyobb értékű tranzakciók zajlottak le tavaly a Dealogic adatai szerint.Piaci szakértők szerint 2017-ben főként olyan, közepes méretű piaci szereplők tranzakcióit lehetett látni, amelyek jelentősebb tőkekiáramlást szenvedtek el. A profitnövelést az is nehezítette, hogy a passzív alapok térnyerése miatt egyre nagyobb nyomás van alapkezelőkön a díjak csökkentése irányába, ráadásul a MiFID 2 miatt az elemzésekre is nagy összeget kell fordítaniuk.Tavaly a legnagyobb bejelentett ügylet a Standard Life és az Aberdeen Asset management fúziója volt, az ügylet eredményeképp egy 11 milliárd fontos vállalat jött létre. A csoport mindkét tagját jelentős tőkekiáramlás jellemezte tavaly, összesen 13,7 milliárd dollárnyi pénzt vontak ki tőlük.A második legnagyobb ügyletet tavaly a japán SoftBank Group kötötte, amely 3,3 milliárd dollárért felvásárolta az amerikai Fortress Investmentset. A legnagyobb értékű ügyletek tavaly Európához kötődtek 15,6 milliárd dollár értékben, ezt követte Észak-Amerika 13,3 milliárddal, majd az ázsiaiés csendes-óceáni régió 10,6 milliárd dollárral.Globálisan 781 ügyletet jelentettek be 2017-ben, ami tavaly előtt még 853-at tett ki ebben az iparágban. Legutóbb 2007-ben és 2009-ben haladta meg az ügyletérték a tavalyit, akkor több mint 60 milliárd dollárt elérve.A PwC szakembere szerint kevesebb lesz a jövőben az ügylet a befektetési alapkezelői piacon, amely két, ugyanazon a piacon tevékenykedő cég között zajlik le, és sokkal több olyan ügyletet lehet majd látni, amely határon átnyúló lesz, miután a piaci szereplők igyekeznek nemzetközi szinten is nagyobb pozíciókat kiépíteni maguknak.