Kiábrándult Soros György a Facebookból és a Twitterből

Csökkentette a nagyobb technológiai cégekben a kitettségét a Soros György vezette Soros Fund Management a harmadik negyedévben. Az Apple esetében 1700 részvénytől szabadultak meg, igaz, a technológiai óriásban az alapkezelőnek relatív alacsony részesedése volt, összesen 300 ezer dollárt sem elérő részvénypakettel bírt.A Snap-részesedése a vállalatnak már más lapra tartozik, az itt értékesített, 1,55 millió darab részvény összesen 19,5 millió dollárt tett ki. A Snap az utóbbi időben amúgy sem teljesít valami jól, a legutóbbi gyorsjelentési számai is alulmúlták a várakozásokat, és a felhasználói bázisát sem tudta érdemben növelni. A cég részvényárfolyama márciusi tőzsdei bevezetése óta közel felére esett vissza.

A Soros Fund Management 5700 részvénnyel csökkentette a Twitterben lévő kitettségét is, bár még mindig 18400 darab részvénnyel bír a társaságban. A Facebook is kegyvesztett lett Soros cégénél, a legutóbbi negyedévben több mint 367 ezer Facebook-részvényt értékesítettek, de megmaradt még több mint 109 ezer.Vannak olyan technológiai cégek is, amelyekben bízik Soros, ilyen a Microsoft, amelyben 99 ezer darab részvénnyel növelte kitettségét, illetve az Amazon, amelyben 2500-zal.Érdekes, hogy míg Soros szinte összes Apple-részvényétől megszabadult, Warren Buffett inkább bevett az Apple-részvényekből a harmadik negyedévben. A legutóbbi, közel 4 millió darab Apple-részvényvásárlással Buffett cége már több mint 134 millió részvényt birtokolt a technológiai óriásban.Egyelőre úgy tűnik, Buffett döntött jobbam, az Apple részvényárfolyama már 48%-ot emelkedett idén eddig, múlt héten rekord magas szintekre tört az árfolyam.

A Berkshire Hathaway mindemellett 32%-kal csökkentette kitettségét az IBM-ben, amelynek árfolyama idén már több mint 10%-ot esett.