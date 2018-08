Lecsaptak az Aegonra Amerikában egy junioruk találmánya miatt

A holland Aegon biztosító egységeivel kötött megállapodás értelmében az érintett cégek 36,3 millió dolláros polgári bírságot fizethetnek és további 61,3 millió dollárt, amelynek egy része visszakerül a megkárosított ügyfelekhez.Az amerikai SEC a 2011 júliusa és 2015 júniusa között értékesített 15 befektetési alap, életbiztosítás, és változó életjáradékok kapcsán hozta meg a közel 100 millió dollárt elérő bírságról szóló döntését, amely négy Aegonhoz köthető céget érint az USA-ban: az Aegon USA Investment Managementet, a Transamerica Asset Managementet, a Transamerica Capitalt és a Transamerica Financial Advisorst.A felügyeleti vádak szerint az érintett cégek egy olyan, junior pozícióban lévő elemző kvantitatív modelljére építették befektetési döntéseiket a vizsgált években, amelyet nem teszteltek előtte megfelelően, ráadásul a junior elemzőnek korábban semmilyen tapasztalata sem volt portfóliókezelésben. A belső emailek vizsgálatakor kiderült az is, hogy az amerikai aegonos egységeknél tudtak a modell kockázatairól.A hatóság megállapítása szerint bár a Transamerica nem használta tovább a modellt, miután rájött annak hibáira, ezekről mégsem tájékoztatta az ügyfeleket. A vádlottak nem ismerték el és nem is tagadták a vádakat, de az Aegon szóvivője, Dick Schiethart azt nyilatkozta, hogy a cég már korábban jelentette a SEC felé a feltárt hibákat és együttműködtek a hatóságokkal a vizsgálatok ideje alatt, sőt, a cég már korábban megképzett a várható bírságra egy 100 millió dolláros tartalékot.Bradley Beman, az Aegon USA Investment Management korábbi globális befektetési igazgatója és Kevin Giles, az új befektetési kezdeményezéseket átfogó korábbi elnök 65, illetve 25 ezer dolláros személyes bírságot kell megfizessen.