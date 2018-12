Szétzúzzák a fiatal közgazdászok álmát a Wall Streeten

Az automatizált kereskedelem és a passzív befektetések korában a részvénypiaci szakemberek iránt egyre kisebb a szükség, ez pedig sok fiatal közgazdász álmát rombolja szét. Ők ugyanis egyre kisebb eséllyel tudják megpályázni az álommunkahelynek gondolt hedge fundos vagy befektetési banki pozíciókat.Nem könnyíti meg a fiatal álláskeresők dolgát az sem, hogy az elemzők iránt is egyre kisebb az igény, elsősorban az EU-s MIFID 2-es előírások miatt. A Hedge Fund Research adatai szerint az elmúlt három évben közel 400-zal több hedge fund zárt be világszerte, mint amennyi indult. Mindez azt jelenti, hogy nemcsak, hogy több ember van kint a munkaerőpiacon állást keresve, hanem a meglévő pozíciók között is kicsi a mozgástér.