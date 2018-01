Új költséglimitet szabtak a norvég vagyonalapnak

A minisztérium úgy látja, hogy fontos, hogy a költségrendszer inszentívákat adjon a jó irányításra és a költséghatékony menedzsmentre. A biztonsági marzsnak a költségkeret és a költségvetés közt tehát nem szabad túl magasnak lennie

- írja a pénzügyminisztérium levelében. A költségvetésben egyébként 5,6 bázispontos költséget céloztak meg.Azt is hozzátették, hogy az alapkezelés kezelési költségei jelentősen növekedhetnek az idő múlásával és 3,5 milliárd koronát is (446 millió dollárt) is elérhetnek idén, pedig 2014-ben alig 2,1 milliárd korona volt a költség. A növekedést főleg a devizapiaci mozgásokkal és az ingatlanpiac változásaival indokolják.A költségkeretet egyébként évente szabja meg a pénzügyminisztérium.