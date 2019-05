Visszaadja a befektetők pénzét a milliárdos befektetési guru

Tepper 1993-ban alapította az Appaloosa Managementet, azóta az alapkezelő éves szinten 25%-os hozamot ért el befektetőinek. A The Wall Street Journalnek nyilatkozó források szerint Tepper most inkább a Carolina Panthers amerikaifutball-csapatra koncentrálna, amelyet tavaly vett meg 2,2 milliárd dollárért.A források szerint a milliárdos befektető a jövőben csak a családi vagyonra koncentrálna, úgy tudni, hogy már a hedge fund munkatársait is értesítették arról, hogy Tepper befektetési üzletága átalakulóban van.Az Appaloosa management jelenleg mintegy 14 milliárd dollárnyi vagyont kezel, aminek Tepper saját vagyona teszi ki a mintegy 70%-át.