10 ütős bizonyíték, hogy a Bitcoin-titok berobbant a bankokba

1-3

Blockchain-alapú nyilvántartási rendszer, Intesa

A blockchain egy elosztott főkönyvet használó technológia, amely minden tranzakcióhoz egy egyedi azonosítót rendel, majd ebből adatláncokat hoz létre. A bankok főleg nemzetközi átutalásokhoz használják, mivel a blockchain jelentősen le tudja rövidíteni a tranzakciókat, átláthatóbbá, biztonságosabbá és ellenőrizhetőbbé teszi őket, a technológia adaptációjának azonban számos másik formája is van.

Fotó: Shutterstock

Utility Settlement Coin, UBS

Tavaly kezdett el az olasz Intesa tesztelni egy blockchain-alapú rendszert a Deloitte-tal és egy digitális startuppal, az Eternity Wall-lal karöltve, a rendszer kereskedési tranzakciókat tart majd nyilván.A projekt alapja a nyílt forráskódú OpenTimestamps technológia, a tranzakciók hitelesítéséhez pedig a bitcoin adatsorait használják. A tranzakciókat ellátják egy egyéni azonosítóval, majd hozzárendelik egy blockchain-tranzakcióhoz, melynek köszönhetően kap egy hitelesített időbélyeget is, így minden nyilvántartott tranzakció nyomonkövethető, ellenőrizhető lesz egy nyilvános adatbázisban. Hosszú távon szélesíteni akarja az olasz pénzintézet a projektben használt kriptoeszközök tárházát - a végső fejlesztés vélhetően már nem a bitcoinnal lesz összekapcsolva - és újabb projekteket is indítana.Arról egyelőre nincs információ, hogy a magyar CIB Bank anyabankja tervezi-e a technológia meghonosítását hazánkban is, a technológia nemzetközi elterjedéséhez kétség kívül az EU-s és a helyi szabályozók áldására is szükség lesz majd.

Fotó: Shutterstock

Digital Trade Chain / we.trade

A Utility Settlement Coin a svájci UBS agyszüleménye, fejlesztését egy fintech-céggel, a Clearmaticsszel kezdték el, de számos másik pénzintézet is csatlakozott a projekthez, köztük olyan nagykutyák is, mint a Barclays, a Credit Suisse, az HSBC, a Deutsche Bank vagy a Santander.A technológia lényege, hogy a bankok egymás közötti kötvény vagy részvénytranzakcióit úgy számolják el, hogy a hagyományos átutalási rendszerek helyett blockchaint használnak. Az elszámoláshoz használt belső digitális pénz egységei közvetlenül átválthatók a jegybankokban hagyományos devizára, így a tranzakciók sokkal gyorsabbá - sőt, bizonyos esetekben azonnalivá válhatnak. Minden egyes virtuális pénz megfelel majd egy eurónak, dollárnak vagy más fizetőeszköznek 1:1 arányban, melyekért a tranzakciót kezdeményező anyaország jegybankja vállal majd kezességet.Bár jelentős magyar jelenléttel bíró bankok nem vesznek részt a projektben, ennek sikeressége vélhetően azt jelenti majd, hogy a legtöbb pénzintézet adaptálja majd a technológiát, így előbb-utóbb itthon is megjelenik majd. A Utility Settlement Coin várhatóan az idei év végén lesz kész.Részletesen erről itt számoltunk be:

Fotó: Shutterstock

A Digital Trade Chain a Deutsche Bank, az HSBC, a KBC, a Natixis, a Rabobank, a Société Générale és az UniCredit közös projektje, tavaly januárban indították a blockchain-alapú kereskedési platform fejlesztését. Tavaly októberben nevezték át we.trade-re.A technológia alapját az IBM Hyperledger Fabric rendszere adja, segítségével nemzetközi értékpapír-tranzakciók esetén számos olyan szereplőt (például a klíringházakat), folyamatot ki lehetne iktatni, melyek miatt lassabban zajlik le a tranzakció. Ideális esetben egy kereskedési ügylet szereplői csak az eladó, az eladó bankja, a csatorna, a vevő és a vevő bankja lesznek. Így a nemzetközi kereskedelmi tranzakciókat gyorsabbá, átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válnak majd.A projektben résztvevő bankok ügyfelei februártól férhetnek majd hozzá a we.tradehez, más bankoknál 2018 második negyedévétől lesz csak elérhető.