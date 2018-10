110 milliárd dollárt szabadít a gazdaságra Kína

1 százalékponttal csökkenti a tartalékképzési követelményeket október 15-től a kínai jegybank (PBOC), a lépéssel az ország gazdaságát támogatnák az Amerikával vívott kereskedelmi háború közepette. A lazításnak köszönhetően 1200 milliárd jüannyi forráshoz jutnak a bankok, ebből 450 milliárdot arra használnak majd, hogy adósságot törlesszenek a jegybank felé, míg a fennmaradó összeget kihitelezik majd.Bár a jegybank ragaszkodik hozzá, hogy "prudens" monetáris politikai szemléletük nem változott, elemzők szerint a lépés azért született meg, mert a PBOC és a kínai kormány aggódik amiatt, hogy az USA-val vívott kereskedelmi háborúnak komoly negatív hatása lesz gazdaságukra.Több szám is igazolja ezt: például a beszerzési menedzser indexek (BMI) a feldolgozóipari szektorban februári mélypontra estek vissza, az október 1-i népköztársaság kikiáltását ünneplő munkaszüneti hét alatt a belföldön pihenő turisták pedig alig 8,1%-kal költöttek többet, mint tavaly, holott 12 hónappal ezelőtt ez a szám 21% volt. A kínai GDP-növekedés várhatóan 6,4% lesz az év utolsó hónapjában, míg második negyedévben ez 6,7% volt éves alapon. Mindez persze még nem jelent nagy katasztrófát, eddig mindössze a növekedés lassulásával fenyeget a Trump-Kína csörte.Kína ellen dolgozik a befektetői hangulat is: az ország devizatartaléka több mint 20 milliárd dollárral csökkent szeptemberben 3097 milliárd dollárra, külföldi tőke híján pedig a növekedés támogatása is sokkal nehezebb lesz.A kínai jegybank hozzátette: nem okozza majd a tartalékképzési kötelezettség csökkentése a jüan leértékelődését. A hírre a dollár 6,891-re erősödött 6,868-ről a jüannal szemben, ami minimális, 0,3%-os változásnak felel meg.