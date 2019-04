12 milliárdos nyereséget ért el a Takarék Csoport

a központi termékek bevezetése,

az integrációs adattárház és az adattárház alapú kockázatelemzési program kialakítása,

az azonnali fizetési rendszerre (AFR) való átállás előkészítése terén.

Megtörtént a korábbi FHB-csoport komplett arculatváltása,

sikerrel zárult a treasury és befektetési szolgáltatásokat egységes informatikai alapokra helyező projekt, valamint

a bank jogi, informatikai és üzleti harmonizációja a jogszabályi előírások (MiFID II/MiFIR és PRIIP) szerint.

Beszerezték és üzembe állították az új Takarék Mobil bankfiókokat,

májustól összesen 15 Takarék-busz járja majd az országot az összes megyében.

Jelentős,zárta a tavalyi évet a Takarék Csoport - derült ki az MTB Zrt. mai, budapesti közgyűlésén bemutatott tájékoztatóból a csoport közleménye szerint.Számottevő fordulat történt a Takarék Kereskedelmi Bank és a többi szövetkezeti hitelintézet teljesítményében: előbbi csaknem 12 milliárddal, több mint 1,8 milliárd forintra javította adózás előtti eredményét, utóbbiak pedig 2018-ra lényegében ledolgozták korábbi veszteséges gazdálkodásukat.A közgyűlés elfogadta a társaság éves beszámolóját, amely szerint az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. az előzetes várakozásokat is meghaladva - a magyar számviteli szabályok szerint 7,7 milliárd forint adózás utáni eredménnyel zárt, mérlegfőösszege egy év alatt majdnem 30 százalékkal nőtt és az év végén 1165 milliárd forintot tett ki.A közgyűlés jóváhagyta az új üzleti stratégia megvalósításának előrehaladásáról szóló beszámolót is. A tavaly november 30-án elfogadott üzleti és szervezeti átalakítások végrehajtása jól halad, fontos előrelépés történt többek köztA Takarék Csoport és az MTB úgy tudta számottevően növelni teljesítményét, hogy közben az elmúlt évtizedek legjelentősebb pénzpiaci átalakítását hajtja végre, amely igen komoly ráfordításokat igényel - hangsúlyozta Vida József, a bank elnök-vezérigazgatója. Idén a lakossági hitelezésnél mind a jelzálog-, mind a fogyasztási kölcsönök kihelyezésében kétszámjegyű növekedésre számítanak. A vállalati hitelezésben éles marad a verseny, az NHP fix lehetőséget, de egyben a banki forrásokkal szembeni alternatívát is jelent a pénzintézeteknek - hangsúlyozta.Az MTB egyik legfontosabb feladata idén a 2018-ban elfogadott üzleti stratégia mentén a takarékok egyesülésével létrejövő új Takarékbank munkájának támogatása, emellett pedig új fejlesztések (mobilapplikáció, Takarék-busz, Okospont és befizetésre alkalmas ATM-ek) megvalósítása, illetve továbbfejlesztése az ügyféligények alapján. A közgyűlésen 6,6 milliárd forint osztalék kifizetésről is határoztak.