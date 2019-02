1,6 milliárd dollárt bukott a Deutsche Bank egy Warren Buffetthez köthető ügyleten

Az eset egészen 2007-ig nyúlik vissza, ekkor a német pénzintézet egy 7,8 milliárd dolláros kötvényportfóliót vett meg. Csődvédelmi biztosítást is kötöttek a csomagra, melyet a Berkshire Hathaway szolgáltatott 140 millió dollárért cserébe.A kötvények a válság alatt leértékelődtek, a Deutsche Bank viszont évekig nem jelezte ezt a könyvelésében, annak ellenére, hogy a könyvvizsgálók is jelezték ennek szükségességét. Kilenc évvel a tranzakció után végül felmondták a Berkshire-rel kötött biztosítást és eladták a portfóliót, a korábbi jelentéseiket viszont nem korrigálták. A Deutsche Bank azt nyilatkozta a lapnak, hogy ez a lépés minden könyvelési szabálynak megfelelő volt.Bár a bank hivatalosan nem kommunikálta, a Wall Street Journal szerint 1,6 milliárd dolláros veszteséggel szabadultak meg a portfóliótól és utaltak rá, hogy John Cryan vezérigazgató eltávolításának is köze lehetett az ügylethez.Korábban hasonló incidensek után egyébként megbírságolták a pénzintézetet, 2015-ben az SEC-nek 55 millió dolláros bírságot fizettek ki, amiért származtatott ügyleteken szerzett veszteséget próbáltak trükkös könyveléssel eltüntetni.Az ügylet a Deutsche Bank valaha volt legnagyobb vesztesége egy tranzakción.