20 milliárdért üzletelt ma az MNB a bankokkal

Öt- és tízéves futamidejű, monetáris politikai célú IRS-tendert (MIRS) tartott csütörtökön a Magyar Nemzeti Bank. Az ötéves és a tízéves futamidőn is 10-10 milliárd forint volt a meghirdetett mennyiség, amelyre a bankok 51 milliárd, illetve 55 milliárd forint összegben nyújtottak be ajánlatokat. Az MNB az ötéves és a tízéves lejáraton is 10-10 milliárd forint értékben kötött üzletet a bankokkal. Az öt- és tízéves MIRS-tenderen rendre 22, illetve 21 bank vett részt.Az MNB a tendereken meghirdetett kamat meghatározásakor a monetáris politikai cél mellett figyelembe veszi a piaci folyamatokat is. A MIRS árazása az aktuális piaci jegyzésekhez képest történik, így a piaci árak változásával a tendereken meghirdetett kamatok a Monetáris Tanács által előre meghatározott keretek között módosulhatnak.A MIRS-eszközről szóló tájékoztatót 2017. december végén publikálta honlapján a jegybank. Az MNB Monetáris Tanácsa 2018 szeptemberében a monetáris politikai célú kamatcsere-eszköz fokozatos, 2018 végéig történő kivezetéséről döntött.