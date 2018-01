20 milliós bírságot osztott ki az MNB

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) célvizsgálatot folytatott le az Oberbank AG Magyarországi Fióktelepénél (Oberbank fióktelepe). A jegybank a vizsgálat során áttekintette, hogy az intézmény betartja-e a hatósági átutalások és átutalási végzések kezelésére vonatkozó pénzforgalmi jogszabályokat, illetve - az egyik ügyfelével kapcsolatos végrehajtási eljárással összefüggő gyakorlata kapcsán - a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásait.Az MNB vizsgálata megállapította, hogy az Oberbank fióktelepe a hatósági átutalásokban, és átutalási végzésben foglaltak teljesítése (a végrehajtó felé történő kifizetés) előtt több esetben levonta saját banki költségeit, jutalékait, noha az érintett számlákon lévő összegekből a végrehajtáson kívüli egyéb követeléseket nem lehetett volna a végrehajtói követelés kiegyenlítése előtt kielégíteni. A fióktelep nem minden esetben teljesítette határidőben a végrehajtó által kért adatszolgáltatásokat, és nem a jogszabálynak megfelelően tartott vissza, majd állított sorba egyes, a hatósági átutalások alapján zárolandó összegeket. A fióktelep emellett olyan általa elkülönítettként nyilvántartott számlát is kivont az átutalási végzésben foglaltak teljesítése alól, amelyet valójában pénzforgalmi (fizetési) számlaként működtetett, így a jogszabályi előírások szerint azt nem lehetett volna kivonni a végrehajtási eljárás alól.Mindezek miatt a jegybank ma közzétett határozatában kötelezte az Oberbank fióktelepét arra, hogy legkésőbb 2018. január 31-ig a jogszabályi előírásoknak megfelelő rendszert alakítson ki a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében, a teljes körű végrehajtás ellenőrzéséről szóló jelentését pedig 2018. február 28-ig küldje meg a jegybanknak.A jogsértések miatt az MNB 20 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott a fióktelepre. A bírságösszeg meghatározásánál súlyosbító tényezőnek minősült, hogy az Oberbank fióktelepének magatartása negatívan hat az ügyfelek érdekére, illetve a pénzügyi intézményrendszer megítélésére. Enyhítő körülménynek számított ugyanakkor, hogy a fióktelep a vizsgálat során mindvégig együttműködött a jegybank munkatársaival. A feltártak kapcsán az MNB jelenleg is vizsgálatot folytat az ügy esetleges további lehetséges érintettjeinél.