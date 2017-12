200 milliós gigabírságot szórt ki az MNB

a két cégnek jelentős bevétele származott az engedély nélküli tevékenységből,

nagyszámú ügyfélkörük volt,

és az MNB ideiglenes intézkedésének hatálya alatt is hirdették a szolgáltatásaikat.

Az MNB először tavaly decemberben csapott le a Széfbankra, illetve a Hársfa Goldra, utóbbi Trezory fantázianéven működött. Ekkor azonnali hatállyal megtiltották, hogy a széfszolgáltatást folytassa a két cég, mivel az ehhez szükséges felügyeleti engedéllyel nem rendelkeztek. Az MNB feljelentést is tett.Az MNB vizsgálata megállapította, hogy a két cégnél több éven át bérelhetett bárki széfeket, ahol az ügyfelek maguk helyezhettek el, illetve vehettek ki vagyontárgyakat. Írásos szerződést is kötöttek az ügylet szereplői.A felügyelet a Széfbanknak 128 millió forintos, a Hársfa Goldnak pedig 66 millió forintos bírságot szabott ki, valamint megtiltotta nekik véglegesen is, hogy széfszolgáltatást végezzenek a jegybank engedélye nélkül.Az MNB súlyosbító tényezőként értékelte, hogyAz MNB felhívja a figyelmet arra, hogy az engedély nélküli széfszolgáltatók nem rendelkeznek azokkal az informatikai, személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek valódi biztonságot jelentenének és "hamis biztonságérzetet" keltenek az ügyfelekben.