230 millió forintnyi fizetését bukta a bankvezér, aki megpróbált lefülelni egy besúgót

A bírságot Jes Staleyre két állami pénzügyi felügyelet, az FCA és a PRA szabta ki; 30%-os engedményt adtak neki, amiért a bankvezér még a vizsgálat elején beismerte bűnösségét. Ez az első eset, hogy egy nagybank vezetőjét ilyen jellegű bírsággal sújtják.Bár az FCA úgy kommentálta az ügyet, hogy Staley szakmaiatlanul viselkedett, végül nem írták azt, hogy alkalmatlan a bank vezetésére, pedig sok elemző arra számított, hogy a vezérigazgató pozíciójába kerülhet az ügy.Az nem derült ki, hogy a feljelentő ki volt és pontosan kivel kapcsolatosan nyújtott be panaszt, csak annyi, hogy személyes problémáról volt szó és valószínűleg nem egy Barclays alkalmazott volt a besúgó.A 230 millió forintnyi összeg bár első ránézésre magasnak tűnik, Staley éves fizetésének mindössze 10%-a. Persze nem ússza meg ennyivel: a bankvezér számíthat a Barclaystól is egy belső bírságra, ami valószínűleg bónuszmegvonás formájában jelentkezik majd és még az amerikai hatóságok is vizsgálódnak az ügyben. CNBC , Reuters)