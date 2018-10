41 000 milliárd eurónyi származtatott ügyletet égethet el a Brexit

Megállapodás híján előfordulhat, hogy 41 000 milliárd eurónyi származtatott ügylet válik semmissé a Bank of England és az International Swaps and Derivatives Association figyelmeztetése szerint.A derivatív- és swapügyleteket számos vállalat használja a pénzügyi szektoron kívül is, főleg a kamatok, devizaárfolyamok és az árupiaci eszközök árfolyamváltozásainak hedgelésére. Jellemzően az ehhez szükséges szerződéseket bankok bocsájtják ki és használatukért a vállalatok kamatot fizetnek.Ha a londoni klíringházakat, mint az LCH, az ICE Clear Europe és az LME megállapodás nélkül kivágják az EU-ból, az unió bankjai nem tudják őket arra használni, hogy származtatott ügyleteket dolgozzanak fel. A BoE szerint ennek az EU pénzügyi stabilitására nézve komoly kockázatai lennének. Vannak olyan klíringtevékenységek, melyet az unión belül sehol máshol nem látnak el, csak Londonban. Az EKB szerint a kamatswapok körülbelül 90%-át londoni klíringházak dolgozzák fel.A Brexit 2019 márciusában történik meg - így a piaci szereplőknek karácsonyig van idejük arra, hogy megállapodásra jussanak a szektor jövőjét illetően.