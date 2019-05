5 milliárd eurónyi rossz hiteltől válna meg az UniCredit

Az olasz pénzintézet egyelőre még válogatja, pontosan milyen hiteleit melyik üzletágtól fogja értékesíteni, még az 5 milliárd eurós szám is változhat. Jelenleg ezen kívül az UniCredit még három nem teljesítő hitelcsomagot is értékesíteni fog, összesen 2,4 milliárd eurós értékben.Az UniCredit jelenleg többéves átstrukturálási projektjét teljesíti, ennek része a rossz hitelek értékesítése mellett az olasz állampapír-kitettségük leépítése is. 2019-re az elemzők szerint egészen 10 milliárd euróra csökken majd az UniCredit nem teljesítő hitelállománya.Az UniCredit egyelőre nem kommentálta az értesülést.