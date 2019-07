50 árnyékbankra száll rá az indiai jegybank

Tavaly ment csődbe az Infrastructure Leasing & Financial Services Ltd., egy nem banki hitelintézet, az eseményt sok más intézmény csődje is követte:"Arra törekszünk, hogy ne forduljon elő ismét, hogy egy rendszer stabilitása szempontjából fontos, nagyobb nem banki pénzügyi intézmény összeomlik" - mondta Shaktikanta Das, az RBI elnöke.Az indiai jegybank nemrég adott ki egy figyelmeztetést, mely szerint egy nem banki hitelintézet összeomlása miatt olyan veszteségek keletkezhetnek, amelyek megfelelnek egy nagyobb bank összeomlásának.A figyelt árnyékbankokat a mérlegük és érdekeltségeik nagysága, irányításuk módszertana és adóssága alapján válogatták ki.Már most is megállapították, hogy egyes intézményeknél történtek "irányítási kihágások", de nem nevezték meg az intézményeket. A hónap elején egyes nem banki pénzügyi intézményeket pedig likviditással töltötték fel.