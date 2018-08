7 milliárd forintnyi gázsit kap egy évre a legjobban kereső bankvezér

a legjobban kereső bankvezér az USA-ban Jamie Dimon JP Morgan-vezér lett , aki 28,3 millió dolláros fizetést kapott 2017-ben, ami az előző évhez képest közel 4%-os emelkedést jelent.

, aki 28,3 millió dolláros fizetést kapott 2017-ben, ami az előző évhez képest közel 4%-os emelkedést jelent. A második helyen a Bank of America vezére, Brian Moynihan végzett 21,3 millió dolláros kompenzációs csomagjával, őt

21,3 millió dolláros kompenzációs csomagjával, őt Michael Corbat Citigroup-vezér követi 17,8 millióval.

Az S&P Global Market Intelligence friss adatai szerint tavalyA nagy meglepetést nem is az első három hely, sokkal inkább a negyedik jelenti, ugyanis az a Timothy Sloan birtokolja 17,5 millió dollárral, akinek bankja, a Wells Fargo sorozatos botrányaitól volt hangos a világsajtó az elmúlt hónapokban, most meg több mint 2 milliárd dolláros bírságot fizethet a 2008-as válság egyik fő okozójának tartott jelzálogfedezetű értékpapíroknál tanúsított félrevezető értékesítési magatartása miatt.A fennmaradó hat helyen a listán minden név regionális banki vezető. A Goldman Sachs és a Morgan Stanley vezetője már nem fért fel a listára.Az ötödik helyen a PNC Financial Services Group vezére végzett 13,2 millió dolláros fizetéssel, az övé egyébként a legnagyobb fizetés az 50-500 milliárd dolláros mérlegfőösszegű bankok vezérei között. A 10-50 milliárd dolláros mérlegfőösszegű pénzintézetek vezérei között a legjobban kereső vezető D. Bryan Jordan lett, aki a First Horizon Nationalt irányítja.

