A bank, ami nem Londonból, hanem Londonba költözik

A Financial Times cikke szerint a Morgan Stanley bezárja részvény és devizakereskedési üzletágát Moszkvában, mivel a stagnáló orosz gazdaság mellett a folyamatos szankciók ellehetetlenítik a nyugati bankok ottani működését - állítják a lapnak nyilatkozó források.A források úgy tudják, hogy a bank Londonba költözteti moszkvai kereskedési üzletágát, ami egyben azt is jelenti, hogy a moszkvai dolgozói állományt nagyjából felére, 30-ra csökkentik, néhány munkakört pedig átvisznek a brit fővárosba. A döntés a moszkvai befektetési banki szolgáltatásait elviekben nem érinti a Morgan Stanleynek.A nyugati bankok 2014 óta drasztikusan csökkentették moszkvai operációjukat, miután az EU és az USA súlyos szankciókkal sújtotta az országot az ukrán krízis miatt, emellett a csökkenő olajárak recessziót is okoztak.