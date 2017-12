A banki munkahelyek fele tűnhet el

Ahogy már írtunk róla, a Nordea nemrég jelentette be, hogy megválik 4000 teljes állású alkalmazottjától, valamint elbocsájtja 2000 tanácsadóját is. Észak-Európa legnagyobb bankja még nem közölte, hogy pontosan kik lesznek az érintettek, de a következő években a pénzintézet mindegyik részlegnél lesznek elbocsátások.Casper von Koskull, a Nordea vezérigazgatója szerint a digitális forradalom hatásai miatt egy évtizeden belül a pénzügyi ágazat munkahelyeinek akár fele is feleslegessé válhat. Elsősorban az egyszerűbb munkakörök lesznek veszélyben, mint az elveszett vagy ellopott bankkártyák bejelentésének kezelése, de az összetettebb feladatokra, köztük a befektetési banki szolgáltatások támogatására is hatással lesz a változás.Az egész szektorra azonos strukturális felépítés jellemző, így a digitális átalakulás hatásai se csak a Nordeat fogják érinteni. Koskull szerint a pénzintézet lépése a digitalizációval, robotizációval és újfajta megtakarítási megoldásokkal együtt járó technológiai fejlődés költségeit tükrözi.