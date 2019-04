A bankok húzhatják a biztosítókat, ha egyszer felülnek a digitális vonatra

Pörögnek a banki biztosítások

Bőven megelőzte 2011 és 2017 közt a bankok által értékesített biztosítások díjnövekedése a többi csatorna növekedését mind az életbiztosítási, mind a nem-életbiztosítási termékek körében - derítette ki a McKinsey pénzügyi elemzői ága, a Finalta 27 ország 118 pénzintézetét vizsgálva. Bár az elmúlt két évben a nem-életbiztosítási termékek körében egy picit apadt a dinamika, még mindig növekedés volt tapasztalható.

Így kell jól digitalizálni a bankbiztosításokat

A banki szolgáltatóknak jelentős adatvolumen áll a rendelkezésükre, melynek segítségével könnyen személyre tudják szabni az ajánlataikat. Mindez az értékesítés meggyorsításában és a targetálásban is segíthet. Egy bank például rendelkezik az ügyfél gépjárműadataival autóhitel és ingatlanadataival lakáshitel igénylése esetén, ezek mellé egy biztosítást is el tudnak adni néhány kattintással is, ha például a bank előzetesen kitölti az ügyfél adataival a kalkulátort vagy ajánlatot.

A digitalizáció az ügyfélélményt is javíthatja, hiszen nem kell annyi papírt kitölteni, kevesebb időt kell tölteni a manuális ügyintézéssel és az ügyfélérintkezés is gyakoribbá, minőségibbé válhat.

A legsikeresebb bankok persze azok, amelyek többcsatornás (omnichannel) értékesítést folytatnak: appal, weboldallal, call centerrel, távtanácsadókkal és személyesen is árulnak termékeket. Így bármilyen csatornát preferálnak az ügyfelek, a bank rendelkezésükre tud állni, legyen szó akár a termékek eladásáról, akár bármilyen, élettartam alatt felmerülő, egyéb ügyféligény kielégítéséről.

A legdinamikusabb növekedést Latin-Amerika szolgáltatta 2011 és 2017 közt 12%-kal, míg az ázsiai régióban 9,2%-os növekedés történt, melynek kétharmadát Kína teljesítette.A legtöbb piacon - különösen Latin-Amerikában és Ázsiában - elsősorban életbiztosításokat értékesítenek a bankok, ezeknek a termékeknek általában magasabb díjai és magasabb profitmarzsai vannak. Ebbe a befektetési célú életbiztosítások is beletartoznak. A non-life termékek kevésbé népszerűk, de például a bankok a lakásbiztosítások területén is erősek, hiszen ezeket jelzáloghitelekkel kombinálva tudják értékesíteni.A McKinsey megállapítása szerint főleg azok a bankbiztosítási értékesítési csatornák nőttek, amelyek sikeresen digitalizálódtak - a leginkább digitalizált pénzügyi intézmények ugyanis 17%-os változást produkáltak. A bankbiztosítások értékesítésének egyébként alig 19%-a zajlik digitálisan non-life termékek esetén, míg életbiztosítások esetén ez az arányszám alig 2%. Sok esetben egyáltalán nem árulnak életbiztosítási termékeket a bankok digitálisan. Azok a pénzintézetek, amelyek biztosításokat árulnak online, többnyire más termékekkel kapcsolják őket össze.Mindezek ellenére a bankbiztosítások a bankok ügyfélbázisának töredékét adják: ez az érték jellemzően 1 és 4% között mozog. Európában az új szerzések 37%-át adják a bankok az életbiztosítási szektorban és 8%-át a nem-életbiztosítási piacon, így jelentős tér van még a növekedésre, melyet támogathatnak a digitális eszközök.Míg a termékek egy része komplexitásuk vagy szabályozói elvárások miatt nem értékesíthetők online, a digitális eszközök hasznosak lehetnek a személyre szabáshoz, az ügyfélélmény javításához és a többcsatornás értékesítésé sikerességének növeléséhez is.A McKinsey szakemberei a digitalizációs folyamatot vezető pénzintézetekből tanulva az alábbi fontosabb tanulságokat foglalják össze a sikeres technológiai áttörésé elérésének érdekében:A Portfolio egyébként magyar biztosítási szakemberek körében is elvégzett egy felmérést a biztosítási értékesítés jövőjéről; elmondható, hogy itthon a banki csatornák helyett inkább a techcégek értékesítésének előretörésére számítanak a szakemberek. Míg a 2000-es évek élet oldalon a többes ügynökök, nem-élet oldalon pedig az online alkuszok évtizede volt, a 2010-es években felértékelődött a banki csatorna és a biztosítók saját, függő hálózata, és egyre nagyobb teret nyer a biztosítói online értékesítés is. A jövőre nézve a szakemberek úgy vélik, hogy a technológiai cégek ma még Magyarországon e téren nem túl aktív platformjai lesznek a közvetítői piac egyre jobban meghatározó szereplői a következő évtizedben.

