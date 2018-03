A botránybank kitalálta a nagy okosságot, elkezdte lehúzni a gazdag ügyfeleit

Mérlegfőösszege alapján a harmadik legnagyobb amerikai bank befektetési és vagyonkezelési üzletágánál vizsgálódik legújabban a felügyelet, mivel a bank felfedte, hogy néhány ügyfelüknek indokolatlanul magasabb díjakat számláztak ki. Azt viszont nem tudni, hogy a többletszámlázás pontosan hány vagyonos ügyfelet érint és azt sem, hogy pontosan milyen többletdíjakról van szó.A Wells Fargo már amúgy is a Fed bögyében van, Janet Yellen leköszönt Fed-elnök utolsó munkanapján is hangsúlyozták, hogy addig nem engedik a banknak növelni eszközállományát, amíg nem bizonyítja, hogy érdemi lépéseket tesz az ellenőrzési és jóváhagyási folyamatiban. Tegnapi szenátusi meghallgatását pedig Jerome Powell új Fed-elnök is kiemelte, hogy egyelőre nem fogják megszüntetni a bankkal szemben kivetett korábbi szankciókat.A felügyeleti szervek mindemellett azt is kérték a banktól, hogy változtasson igazgatótanácsának jelenlegi összetételén, ennek hatására a bank tegnap bejelentette, hogy négy személycsere is lesz.