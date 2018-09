A Commerzbank helyett a legnagyobb svájci bankkal egyesülne a Deutsche Bank?

A lap szerint szeptember korábbi részében a felügyelőbizottsággal folytatott stratégiai megbeszélésen volt szó erről a lehetőségről is a második legnagyobb német bankkal, a Commerzbankkal való összeolvadás alternatívájaként.A lap szerint a UBS-sel való lehetséges összeolvadás kedvezőbb eredményre vezethet, ugyanis a Deutsche Bank és a svájci nagybank jobban ki tudná egészíteni egymást a befektetési banki és a vagyonkezelési területen. Ezzel szemben a Commerzbankkal sok az átfedés, így magas szerkezet-átalakítási költségekkel járna az összeolvadás.Ugyanakkor a UBS-sel való esetleges összeolvadás során a Deutsche Bank lenne az alárendelt partner, és ezt a tényt a német kormánynak is el kellene fogadnia - jegyezte meg a lap. Ez minden bizonnyal nem lenne könnyű a német félnek.A Deutsche Bank nem kommentálta a Handelsblatt jelentését, hétfőn pedig Christian Sewing hűtötte egy lehetséges összeolvadással kapcsolatos spekulációt, mondván, a következő 18 hónapban még biztosan saját belső átalakításával lesz elfoglalva a legnagyobb német bank.A német Der Spiegel néhány héttel ezelőtti értesülése szerint ugyanakkor a Deutsche Bank és a Commerzbank is egyre jobban nyitott az összeolvadás ötletére. Olaf Scholz pénzügyminiszter is úgy nyilatkozott nemrég, hogy az export erősítése miatt erős bankokra van szüksége Németországnak. Szavait sokan elmozdulásként értelmezték.