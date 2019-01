A Deutsche Banknál kutakodnának a demokraták Trump pénzügyei miatt

Adam Schiff, a képviselőház hírszerzési bizottságának elnöke a képviselőház pénzintézeti bizottságának elnökével, Maxine Watersszel közösen hozott létre egy testületet, amely a német pénzintézet Trump elnökkel való kapcsolatát vizsgálná. A Deutsche Banknál a politikus bejáratott ügyfél, cégének körülbelül 300 millió dollárnyi hitelt is folyósított a pénzintézet. A bank Trump vejét, Jared Kushnert is hitelezte, aki 5-25 millió dollárnyi fedezetlen hitelt kapott a pénzintézettől.A Deutsche Bank megerősítette a vizsgálat tényét, egyelőre csak annyit közöltek, hogy mindent megtesznek, hogy együttműködjenek a képviselőház tagjaival.A vizsgálóbizottság hivatalosan csak jövő héten jön majd létre, a releváns dokumentumokat majd ezután kérik csak be.