A Fed nyomdokába léptek a kínaiak

A kínai jegybank (PBOC) 5 bázisponttal növelte a hétnapos lejáratú, a 28 napos lejáratú, illetve az egyéves, középtávú hiteleinek (MLF) költségeit. Ez lényegében azt jelzi, hogy Peking jövőre is tartja a szigorúbb kamatpolitikát, valamint hogy a PBOC döntéshozatalát még mindig befolyásolja a Fed mozgása, egy Reuters által megkérdezett elemző szerint.Közben a kínai pénzintézetek azért kezdtek el lobbizni, hogy enyhítsék a szabályozók kemény fellépését az árnyékbank-szektorral szemben - írja a Financial Times A PBOC és más felügyeleti szervek a múlt hónapban mutatták be szabályterveiket, amelyek eltörölnék a vagyonkezelési termékek (WMP) implicit garanciáit, a felügyeleti szervek hatáskörét harmonizálnák, valamint a lejárati eltérést is visszaszorítanák.A vagyonkezelési termékekben 29 000 milliárd jüannyi vagyon forog, sokszor garantált hozamú termékekként értékesítik őket, pedig a kockázatos vállalati kötvénypiacon fektetik be az ügyfelek pénzét.A tervezett intézkedések néhány bank szerint "szélsőségesen diszruptívak," a felügyelet nem ad elég időt az átállásra és a kötvénypiacot is felforgatják majd.