A kirúgott banki dolgozók és a bezárt bankfiókok országa lettünk

Fiókszám: -28%

A 10 legnagyobb magyar bank alatt ezúttal a legnagyobb fiókhálózattal rendelkező, lakossági szolgáltatásokban is aktív kereskedelmi bankokat értjük, ezeket vizsgáltuk meg részletesebben. Az alkalmazotti létszám és a fiókszám szempontjából is meghatározónak tűnik, melyik bank mennyire erős a retail üzletágban. Adataikat az alábbiakban konszolidáltan (hazai leánycégekkel együtt) mutatjuk be.Nem meglepő a lista eleje: a legtöbb fiókkal az OTP, a K&H, az Erste és a Budapest Bank rendelkezik, e négy bank ugyanis a legerősebb a lakossági számlavezetésben is. Mérlegfőösszegéhez képest az Erste és a Budapest Bank látványosan előbbre, az UniCredit pedig hátrébb helyezkedik el a fiókszám szerinti listán. A CIB, az MKB és a Raiffeisen esetében a viszonylag kicsi fiókszám miatt nagy a digitalizáció jelentősége.

2008 vége, vagyis a válság kezdete óta egyedül a korábban FHB-ként ismert Takaréknak nőtt a fiókszáma, elsősorban az Allianz Bank hét évvel ezelőtti megvásárlása miatt. Az utóbbi egy-két évben viszont megszüntették a Takarék Csoport többi tagjával (főleg a takarékszövetkezetekkel) fennálló párhuzamosságok nagy részét, így ma már csak a megyeszékhelyeken, Sopronban és Budapesten találkozunk a Takarék Kereskedelmi Bank 30 fiókjával a társaság fiókkeresője alapján. A teljes Takarék Csoport az idei év közepi adatok szerint 1153 fiókkal rendelkezik még, övék az összes hazai fiók csaknem fele.A legnagyobb fiókhálózat-szűkítést a Raiffeisen, a CIB, a Sberbank (korábban Volksbank) és az UniCredit hajtotta végre az elmúlt évtizedben a kereskedelmi bankok közül, ezeknél a bankoknál kevesebb mint felére csökkent a fiókszám. A 10 legnagyobb lakossági bank összesített fiókszáma ma közel 1100, ami 28%-kal kisebb a 2008 végi adatnál.

Az MNB statisztikáiban 2013-ig visszamenőleg találtuk meg a teljes hitelintézeti szektor fiókszámát. A szektor (benne a takarékszövetkezetek) fiókszáma 2013 és 2017 vége között 3157-től 2420-ra, vagyis 23%-kal csökkent. A nettó 737 fiókot érintő bezárási hullámból 200 kötődött a 10 legnagyobb lakossági bankhoz, a maradékból több mint 500 fiókbezárás jó része valószínűleg a takarékszövetkezetek integrációja következtében ment végbe.

Létszám: -10%

Az alkalmazotti létszám szempontjából is ugyanazok a bankok állnak az élen. A 10 legnagyobb kereskedelmi bank összesen (konszolidáltan) több mint 28 ezer főt foglalkoztat, a teljes hitelintézeti szektorban pedig több mint 39 ezren dolgoznak (ez 2008 és 2017 között 11%-os csökkenést jelent), vagyis elmondható, hogy nagyjából 100-ból 1 magyar munkavállaló dolgozik valamelyik hazai hitelintézetnél. A Takarék Csoport teljes alkalmazotti létszáma megközelíti a 7 ezer főt.

A legnagyobb létszámleépítéseket a CIB, a Raiffeisen és (még a válság elején) a Budapest Bank, valamint a Sberbank (korábban Volksbank) hajtotta végre, a CIB esetében csaknem feleződött, a Raiffeisennél pedig több mint harmadával csökkent a létszám. A 10 legnagyobb lakossági banknál ma 10%-kal dolgoznak kevesebben, mint tíz évvel ezelőtt. A fent már kifejtett okokból a Takarék (korábban FHB) létszáma jelentősen nőtt ezen időszak alatt, és az OTP-nél is kétszámjegyű létszámnövekedés következett be.

A fiókszámmal ellentétben az alkalmazotti létszám már nem zsugorodott tovább a bankoknál az elmúlt másfél évben, jelentősnek mondható leépítés csak a Takarék Jelzálogbanknál, illetve érdekeltségeinél történt. 2016 vége óta 4%-os létszámbővülést látunk a 10 legnagyobb lakossági banknál, így ma már csaknem annyian dolgoznak náluk, mint 2011-ben.

Mi várható?

A fiókszám és a létszám szempontjából is nagy jelentősége van 1. a bankok üzleti aktivitásának, 2. a költségkontrollnak, 3. a digitalizációnak, 4. olyan sajátosságoknak, mint amilyen a takarékszövetkezeti rendszer konszolidációja.Miközben az üzleti aktivitás növekedése egyértelműen a banki kapacitások (fiókszám, létszám) növelése, a költségkontroll pedig ezek szinten tartása vagy még inkább a csökkentése irányába hat, a következő évek kereskedelmi banki trendjét elsősorban a digitalizáció határozhatja meg.A digitalizáció ma előbbre jár a fióklátogatások, mint a munkaerő kiváltásában: a digitális ügyfélkiszolgálási csatornák elterjedtebbek a robotizációnál és a munkaerőt kiváltó mesterséges intelligenciánál. Rövid távon így valószínűleg továbbra is a fiókszámra lesz nagyobb hatása a digitalizációnak, közép- és hosszú távon azonban a létszámban is erőteljesen meglátszódhat majd.