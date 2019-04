A kongresszus előtt kell majd magyarázkodni az amerikai bankvezéreknek

Az amerikai képviselőház pénzügyi testületének demokrata tagjai szigorúbban fognák az ország pénzintézeteit, többek közt készülő intézkedéseik miatt hívták a kongresszusba a Wall Street-i nagybankok vezéreit, akiknek előre elkészített nyilatkozatait a WSJ szemlézte."Nincs kétség afelől, hogy a pénzügyi szektor ereje, stabilitása és ellenálló képessége fundamentálisan javult az elmúlt 10 évben. A válság utáni reformok miatt a bankok sokkal biztonságosabbak és egészségesebbek lettek három téren is: tőke, likviditás és csőd eseti felszámolások esetén is" - mondja majd Jamie Dimon, a JP Morgan vezére.Hasonlóan nyilatkozik majd James Corbat, a Citi vezérigazgatója is, aki a pénzmosási kihágások, a csaló kereskedők elleni küzdelmet és az ügyfelek érdekeinek való megfelelést emeli majd ki. Ezen kívül megemlítik majd a bankvezérek majd a munkaerőben való sokszínűség növelését és a bankolás terjedését is a szegényebb rétegek közt.Rajtuk kívül még a Goldman Sachs vezére, David Solomon, a Morgan Stanley vezére, James Goman, a Bank of America vezére, Brian Moynihan, a State Street vezére, Ronald O'Hanley és a BNY Mellon vezére, Charles Scharf is részt vesz a kongresszusi panelben. 2009 februárja, vagyis a válság óta nem került sor arra, hogy a legnagyobb amerikai bankok vezérei együtt a kongresszus elé kerültek volna.