A legrosszabbra is felkészültek az amerikai bankok

A Financial Times beszámolója szerint a Fed megállapította, hogy az amerikai pénzügyi szektor elegendő tőkével rendelkezik egy legrosszabb forgatókönyv kezelésére. Az eredmények alapján a bankok továbbra is rekord osztalékot fizethetnek idén részvényeseiknek, amennyiben a tőketerveik kvalitatív értékelését tartalmazó jövő heti stresszteszten is sikeresen szerepelnek.Randal Quarles, a Fed bankfelügyeletért felelős alelnöke szerint az ország legnagyobb bankjai jelentős mértékben erősebbek, mint a válság előtt voltak, és még egy súlyos gazdasági sokk mellett si támogatni tudnák a gazdaságot.A szektor legmagasabb minősítésű (CET1) tőkerájáta 2018 végén 12,3%-on állt, ez egy súlyos recesszió esetén 9,2%-ra csökkenne a Fed kalkulációja szerint, vagyis szektorszinten jóval a Fed által meghatározott egyedi 4,5%-os minimumszint fölött maradna.A leggyengébb eredményt most a Capital One érte el, a teoretikus forgatókönyv mellett 6%-ra csökkenne a CET1 rátája. Tavaly a Goldman Sachs és a Morgan Stanley is rosszul szerepelt, idén azonban sokkal jobb eredményeket mutattak fel.