A nap ábrája: így nyomta le egy fintech cég a legnagyobb német bankokat

A Commerzbank sok problémával küzdött az elmúlt években, a Dresdner Bank félresikerült akvizíciója, az állami mentőcsomag, a sorozatos botrányok, a több körös tőkeemelés és a gyenge működés miatt a bank piaci kapitalizációja jóval alacsonyabb, mint a válság előtt, mostanra 10,5 milliárd euróig csökkent. Ezzel szemben az 1870-ben alapított Commerzbanknál jóval fiatalabb, 1999-ben alapított és 2005 óta tőzsdén jegyzett Wirecard szárnyalt az elmúlt években, a szolgáltatásaival világszerte jelenlévő vállalat bevétele és profitja is dinamikusan nőtt (csak az elmúlt 2 évben megduplázódott a bevétel), amit a befektetők is értékeltek, a Wirecard kapitalizációja mostanra 23,1 milliárd euróra ugrott, vagyis több mint kétszer akkora a piaci értéke, mint a Commerzbanké, vagyis ha csak ezt az egy paramétert nézzük, akkor érthető, hogy a Commerzbank részvényei kikerülnek a DAX-ból, és helyükre a Wirecard papírjai kerülnek. És még egy érdekesség: kapitalizáció alapján már a legnagyobb német bankot, a Deutsche Bankot is megelőzi a Wirecard, előbbinek az elmúlt hónapok árfolyamesése miatt már csak 20,3 milliárd euró a piaci értéke.