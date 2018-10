A vezetőket is felelősségre vonnák a dán botránybank pénzmosási ügyében

A Hermes EOS brit tanácsadó cég szerint, amely a Volkswagen, a Deutsche Bank vagy a Rio Tinto részvényesi megmozdulásaiban is tanácsot adott, a Danske Bank részvényeseinek is lépniük kellene a vezetőséggel szemben és felelősségre vonniuk őket az észt leánynál feltárt pénzmosási botrány ügyében.Thomas Borgen, a Danske vezérigazgatója korábban felajánlotta, hogy lemond tisztségéről , mihelyst meglesz az utódja. A pénzmosási botrány kapcsán volt egy másik vezető beosztású személy is, aki lemondott, ugyanakkor a bank belső vizsgálata szerint sem Borgen, se Ole Andersen elnök, de még a igazgatóság tagjai sem szegtek meg semmilyen jogi szabályt az ügyben.