A világ legnagyobb biztosítója rajong a brit nagybankért

A hongkongi tőzsde bejelentése szerint a Ping An vagyonkezelési divíziója 10 millió HSBC részvényt vásárolt kedden és ezzel 4,96%-ról 5,01%-ra emelte a részesedésének értékét. Az 1988-ban alapított Ping An eredetileg csak biztosítóként működött, de az 1990-es évektől alaptevékenységén kívül már más pénzügyi szolgáltatásokat is nyújt. A kínai pénzintézetet jelenleg a világ legnagyobb piaci kapitalizációjával rendelkező biztosítója, eszközállományát tekintve pedig a negyedik legnagyobb, a jelenlegi piaci értéke alapján mintegy 7,3 milliárd fontot ér.A Ping An tisztán pénzügyi befektetésként tekint a részvényvásárlásra. Szerintük a bank kiváló teljesítmény mellett magas osztalékot fizet. A 150 éve Sanghajban és Hongkongban alapított HSBC a bevételeinek háromnegyedét Ázsiában éri el.Jelenleg a BlackRock a HSBC legnagyobb részvénytulajdonosa, amely több alapján keresztül a részvények közel 6,8%-át birtokolja. A harmadik legnagyobb befektető a JP Morgan valamivel több, mint 4,8%-os részesedésével.