Ádáz harc bontakozik ki a fegyveripar és a bankok közt

Nem áll szándékunkban, hogy a jövőben katonai jellegű lőfegyvereket finanszírozzunk

A családunk és gyerekeink biztonságáról van szó, valamint más, hasonló fontosságú ügyekről, nincs erre könnyű vagy mindenkinek megfelelő megoldás. Sőt, ahogy már korábban nyilvánosan is mondtam, nem gondolom azt, hogy az amerikai nyilvánosság a bankoktól várja, hogy meghatározza, milyen egyébként legális termékeket vehetnek és nem vehetnek meg a fogyasztók

- mondta Anne Finucane, a Bank of America vezérhelyettese.Azt nem tisztázta, hogy pontosan mit ért "katonai-jellegű" lőfegyverek alatt, de az Egyesült Államok fegyverellenes lobbicsoportjai főleg az AR-15-ös félautomata gépkarabélyok és származékai elleni küzdelmet tűzték zászlajukra.Közben az egyik legnagyobb tanári szakszervezet, az American Federation of Teachers jelentette be, hogy megszüntetik a kapcsolatukat a Wells Fargóval, ha az nem szünteti meg üzleti partnerségét a fegyvergyárakkal és a legnagyobb amerikai fegyver-lobbicsoporttal, a National Rifle Associationnel.Tim Sloan, a Wells Fargo vezére kifejezte hajlandóságát, hogy asztalhoz üljön az AFT képviselőivel, viszont egyelőre nem hajlandó felmondani a bank minden partnerségét a fegyveriparral és fegyverlobbival.- írta Tim Sloan még április 3-án.Az amerikai nagybankok közül elsőként egyébként a Citigroup lépett a szigorítás útjára. Bár nem volt szó esetükben sem a fegyveripar teljes bojkottjáról, a kereskedelmi cégektől, melyek újonnan ügyfeleikké válnak, elvárják majd, hogy csak olyan, 21 év fölötti személyeknek értékesítsenek fegyvereket, akiket előtte átvilágítanak, valamint nem értékesítenek rugós válltámaszokat vagy nagy kapacitású tárakat. Előbbi egy olyan eszköz, melyekkel félautomata gépkarabélyokat automatává lehet alakítani, utóbbi egy olyan tár, amely 10 tölténynél többet tud befogadni.Az Egyesült Államokban egyébként a február 14-ei parklandi iskolai lövöldözés után erősödött fel a fegyverviselés szabályozásáról szóló párbeszéd és aktivizmus, mely során 17 diák életét vesztette.(Reuters, Bloomberg, Washington Times nyomán)