Aki ezt elmulasztja, az november elején nem fog tudni bankkártyával fizetni

A kormány döntése értelmében a július 2-i határidő október végére módosult , tehát négy hónap haladékot kaptak az ügyfelek arra, hogy elvégezzék az adategyeztetést , ismertette Kovács Levente.A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hátralékos ügyfelek fele már el is végezte az azonosítást, ezért a bankszövetség úgy számol, hogy a határidő lejártát követően, vagyis október 31-e után az érintettek csupán töredéke maradhat adós az azonosítással, és emiatt pedig problémája lehet a fizetési forgalom igénybevételével a hosszú hétvégén.A szakember megismételte, amire egyébként a banki ügyintézők is figyelmeztetnek: aki nem tartja be a határidőt, annak azzal kell számolnia, hogyAz adetegyeztetés bármely bankfiókban, illetve az elektronikus banki csatornákon megtehető, és természetesen a határidő lejárta után is lehetősége lesz mindenkinek, aki érintett (és azt tapasztalja, hogy letiltották a kártyáját), hogy ezt pótolja - tette hozzá Kovács Levente.Fontos megjegyezni, hogy a kötelező adategyeztetés teendőiről minden érintettet tájékoztatnak a bankok.