Alaposan megváltozott a világ az OTP körül

Több mint 5 százalékot emelkedett idén az OTP árfolyama. Első ránézésre ez nem tűnik soknak, de ha hozzátesszük, hogy idén már a vezető amerikai részvényindexek (Dow, S&P) is mínuszosak, a DAX több mint 13 százalékot veszített az értékéből, a magyar tőzsde pedig főként a Richter zuhanása miatt most nagyjából ott áll, ahol tavaly év végén, akkor látszik, erős az OTP. Ráadásul a régiós bankpapírok között is kilóg a sorból, miközben a lengyel bankrészvények árfolyama jellemzően két számjegyű esést szenvedett el, az OTP azon kevés bankrészvény között van, aminek az árfolyama idén emelkedik.

Ahogy jöttek az eredmények, és bebizonyosodott, hogy a bankcsoport régi egységei is jól teljesítenek, és az akvizíciók is hozzátesznek az eredményhez, ráadásul az OTP-nél a költségeket is igyekeznek megfogni, az elemzők is egyre optimistábbak lettek az OTP-re, a Reuters adatbázisa alapján mostanra az ajánlások közel 80 százaléka vétel, olyan permabear elemzők is magas célár mellett ajánlják vételre az OTP papírjait, akik korábban nem nagyon hittek a sztoriban.

2015 eleje óta az OTP árfolyama több mint háromszorosára emelkedett, egy ekkora rali természetesen a bankpapír árazásán is nyomot hagy, még akkor is, ha az árazás szempontjából fontos eredmény- és mérlegsorokon is alapos növekedés látszik. A következő ábrán jól lekövethető, hogy miközben a válság előtt az OTP árazása a bankpapíroknál alkalmazottak közül az egyik legfontosabb mutató, a P/BV (árfolyam/egy részvényre jutó könyv szerinti érték) alapján az egyik legmagasabb volt, addig a válság után egyfajta undorral tekintettek a befektetők az OTP-re, éveken keresztül nyomott árazáson forogtak a részvények (teljesen jogosan: bankadó, devizahitelek konverziója, végtörlesztés, tranzakciós illeték stb.), P/BV alapon az OTP volt ez egyik legolcsóbb régiós bankrészvény. 2015 azonban sok szempontból fordulópont volt, miközben a cseh és a lengyel bankpapírok árazása is csökkent, az OTP-t egyre magasabb szorzón árazták a befektetők, mostanra az egyik legmagasabban árazott régiós bankrészvény lett az OTP.

Mostanra az OTP árazása kezd összeérni az elmúlt évtizedben jellemzően jóval magasabb szorzón forgó cseh részvényekével, a magyar bankrészvény magasabb árazáson forog, mint a lengyel és román részvények, és jóval magasabban, mint az osztrák bankpapírok.

Ennél a pontnál érdemes elővenni a következő ábrát, amiről könnyen leolvasható, miért is forog magasabb P/BV szorzón az OTP. Elsősorban azért, mert az OTP saját tőke arányos megtérülése is magasabb, mint a legközelebbi szektortársaké, a magyar alaptevékenységben is 12 százalék feletti, de a bolgár, az orosz és az ukrán operációban is bőven két számjegyű.

Azt, hogy az OTP alaposan átárazódott, jól mutatja, hogy most már az elmúlt 10 év átlagánál jóval magasabb P/BV szorzón forog, de a közel 1,5-ös 12 havi előretekintő P/BV még mindig elmaradt az elmúlt két évtized átlagától.

Változik az összkép, ha a P/E (árfolyam/egy részvényre jutó adózott eredmény) mutatót vesszük elő, az alapján az OTP az elmúlt években jellemzően alacsony szorzón forgott, az elmúlt hónapokban a szektor átárazódásával azonban az OTP feljött a középmezőnybe, de az elmúlt években érdemben nem tudott elmozdulni a 10-es P/E szint környékéről, most is ott áll.

A részvényárfolyam emelkedésével párhuzamosan az OTP profitja is nagyot ugrott, részben a régióban megvett bankok miatt most már jóval több profitot termel a bankcsoport, mint a válság előtt. Az egy részvényre jutó profit 1100 forint fölé emelkedett (itt a 12 havi előretekintő adózott eredményt ábrázoltuk), az elemzői várakozások átlaga 2020-ra már 1200 forint felett áll.

Miközben a lengyel és cseh bankok P/E alapon még mindig magasabb szorzón forognak, mint az OTP, a román és az osztrák bankok szorzói jóval alacsonyabbak. Csak érdekesség: ha a cseh bankpapírok átlagos P/E szorzóján forogna az OTP akkor 13 200, ha a lengyelekén, akkor pedig 14 000 forint körül állhatna a magyar bankrészvény árfolyama (ceteris paribus).

És hogy miért csak 10-es az OTP P/E rátája? Az elemzők szerint a nagy profitfordulat már megvolt a banknál, a következő években pedig a profit mérsékelt emelkedésével számolnak (ezekben a várakozásokban nincsenek benne az esetleges akvizíciók pozitív hatásai). Ez nagyjából úgy jön ki, hogy míg az elmúlt negyedévekben céltartalék felszabadítások is javították az eredményt, hasonló hatással a következő években nem érdemes számolni, ráadásul a kockázati költségek is emelkedhetnek a mostani, rendkívül alacsony szintről, ez a két hatás pedig tompítja a hitelkihelyezések bővüléséből, a leánybankok egyre nagyobb profit-hozzájárulásából származó pozitív folyamatokat.

Összességben az OTP részvényei P/BV alapon - a magas saját tőke arányos megtérülés miatt is - magasan árazottak, P/E alapon azonban még van tér felfelé, ha csak a cseh vagy lengyel bankok átlagos árazási szorzóján forogna az OTP, akkor is 12-24 százalékkal feljebb lehetne az árfolyam.