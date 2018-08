Az oroszok is nagyot bukhatnak Törökország vergődésén

Május 22-én egyeztek meg arról a Sberbankkal a dubajiak, hogy 14,6 milliárd líráért, vagyis közel 3,2 milliárd dollárért megvásárolják tőle a török nagybankot.Nemcsak értéktelenebb, jóval kockázatosabb is lett azóta új szerzeménye az Emirates NBD számára. A tranzakciót az eredeti tervek szerint az idei év későbbi részében zárják.Elemzők szerint azonban elképzelhető, hogy a líra esése miatt hatályba lép a megegyezés egyik, az Emirates NBD számára kedvező záradéka, amely megnyithatja az utat a szerződés újratárgyalása előtt. Ennek következményeként végül csökkenhet a vételár és "kezelhetőbbé válik" a bank "tőkeszempontból". A vételár csökkenése persze a Sberbank orosz tulajdonosainak (felerészben a jegybankon keresztül az orosz állam) jönne rosszul.A retail és nagyvállalati szolgáltatásokat egyaránt végző Denizbank a második negyedévben 700,7 millió lírás adózás utáni eredményt ért el.A líra esése az egész török bankszektort, és számos európai nagybankot is sújt. Érzékenyen érinti a spanyol BBVA, az olasz UniCredit és a francia BNP Paribas kitettségének értékét is. Erről itt írtunk:A szankciók mellett a török kitettség is aggaszthatja a befektetőket, ezért tovább esik a rubel is a dollárral szemben.