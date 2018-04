Az OTP is olcsóbban vont be forrást, mint az állam

Hasonló témákról is szó lesz Hitelezés 2018 konferenciánkon, regisztráljon most! ÁTTEKINTÉS

A meghirdetett 40 milliárd forint névérték mellett jelentős befektetői túljegyzés jelentkezett, összesen 61,2 milliárd forintra érkezett ajánlat.

Az OTP Jelzálogbank április 3-án tartotta az OJB2023/I jelzáloglevelek aukcióját. Az 5 éves futamidejű értékpapírok első sorozatrészletének kibocsátására a BÉT rendszerén keresztül került sor.A befektetői érdeklődésre reagálva és a kedvező hozamkörnyezetet kihasználva a kibocsátó 45 milliárd forint névértékben fogadott el ajánlatokat. A befektetői érdeklődés volumene már csak azért is figyelemre méltó, mert az 1,29%-os átlaghozam jelentősen alatta maradt a hasonló futamidejű állampapírok piaci hozamának. A kibocsátás értéknapja április 5-e - közölte a jelzálogbank.Az Erste és az FHB is az államnál olcsóbban vont be forrást nemrég: