Az OTP leánybankját is vizsgálja az EKB Bulgáriában

Bulgária már júliusban jelezte, hogy szeretne csatlakozni az EU bankuniójához, ezzel is egy lépést téve az eurózónabeli tagság felé. Az EKB azonban nem engedélyezte a balkáni országnak az eurózónához való gyors csatlakozást, mivel a európai jegybank szerint a bolgár bankoknak szigorúbb felügyeltre van szükségük.A hat bankot idén novemberben kezdi átvilágítani az EKB, az végső eredmények jövő júliusban várhatóak. Az eszközminőségre vonatkozó vélemény és a stressztesztek végrehajtásának határideje pedig idén december vége.A vizsgált bankok között ott van az eszközeik alapján legnagyobbnak számító UniCredit Bulbank, az OTP leánya, a DSK Bank és a United Bulgarian Bank, ezek mellett a három legnagyobb hazai bankot, a First Investment Bankot, a Central Cooperaitve Bankot és az Investmentbankot is átvilágítja az EKB.