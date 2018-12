Bank lett Európa egyik legmenőbb startupja

A startup eredetileg prepaid-kártyákkal foglalkozott; azzal, hogy az EKB-től banki jogosítványt kapott, lényegében teljes körű banki szolgáltatások nyújtására is jogosult lett, beleértve a betétgyűjtést, hitelezést. Az eddig hiányzó európai betétbiztosítási védelem is járni fog a revolutos számlákra, ami azt jelenti, hogy 100 ezer euróig kártérítést kapnak az ügyfelek betéteikre, ha a startup valamiért csődbe megy.A Revolut szerint körülbelül hat hónap lesz, mire a licenccel szerzett új jogosultságokat Európa-szerte implementálják. A cég következőnek brit banklicencet tervez igényelni.A Revolutnak jelenleg körülbelül 3 millió ügyfele van, bár szó volt korábban arról, hogy forintban feltölthető szolgáltatást indítanak, fókuszukban most az ázsiai és amerikai nyitás áll: